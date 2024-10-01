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Семья Василия Ливанова опровергла новость о его госпитализации
Жизнь и общество

Сегодня, 11:50

1 мин.

Семья Василия Ливанова опровергла новость о его госпитализации

Мария Задорожная
Автор
Василий Ливанов
Василий Ливанов.
Фото Сергей Булкин, news.ru, Global Look Press
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Сегодня, 1 октября, российские СМИ сообщили, что 89-летний актер и кинорежиссер Василий Ливанов попал в больницу с инсультом. Однако его невестка Екатерина Ливанова не подтвердила данную информацию.

«Он сейчас дома. У него проблемы с давлением и низкий гемоглобин, анемия. Лечение он получает на дому сейчас, врачей вызываем, и в больнице он лежал — две недели назад где-то выписался. Но инсульта у Василия Борисовича нет, до этого они жили на даче», — приводит слова родственницы RT.

Женщина отметила, что серьезных опасений на счет состояния здоровья Ливанова у родных нет. Артист периодически проходит лечение в Кремлевской больнице и при этом ведет довольно активную жизнь.

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