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Скандал с Пи Дидди угрожает браку Бейонсе и Джей Зи
Жизнь и общество

Сегодня, 14:45

1 мин.

Скандал с Пи Дидди угрожает браку Бейонсе и Джей Зи

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди, Бейонсе и Джей Зи.
Фото Evan Agostini, Getty Images
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RadarOnline со ссылкой на анонимного источника пишет, что скандал вокруг Пи Дидди поставил под угрозу брак Бейонсе и Джей Зи. Знаменитой паре приходится тяжелее всех, ведь их обвиняют не только в темной дружбе с продюсером, но и в причастности к его преступлениям.

Как сообщает издание, на фоне ареста Шона Комбса (настоящее имя Пи Дидди) в отношениях Джей Зи и Бейонсе возникли проблемы. Артистка в ярости, что дружба ее мужа с Комбсом может положить конец ее карьере. Возлюбленные уже задумались о том, чтобы дистанцироваться от арестованного музыканта.

«Бейонсе в ужасе от того, что Джей будет разоблачен как соучастник или, по крайней мере, как тот, кто знал о поступках Дидди. У нее есть друзья, которые говорят, что она должна не только дистанцироваться от Джея, но и оставить его вообще, если ситуация станет слишком горячей», — рассказал инсайдер изданию.

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