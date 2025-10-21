Скарлетт Йоханссон заподозрили в использовании «Оземпика»

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон вызвала слухи об использовании «Оземпика». Комментарии и фото опубликовал Daily Mail.

На кинофестивале в Ньюпорт-Бич 19 октября 40-летняя актриса появилась в черном мини-платье без рукавов с массивными блестящими пуговицами. Она дополнила образ кольцом, браслетом и лакированными туфлями на каблуках. Волосы были распущены, макияж выполнен с акцентом на черные стрелки и розовые губы.

Пользователи сети обратили внимание, что актриса заметно похудела за последние месяцы, и предположили, что Йоханссон использовала «Оземпик».

«Оземпик заставил ее потерять изгибы», «Она похудела? Она выглядит совсем по-другому...», «У нее лицо Оземпика», «Она выглядит иначе... Что-то в ее лице изменилось», — писали читатели издания.