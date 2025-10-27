Скончался «самый красивый мальчик ХХ века» Бьерн Андерсен

27 октября, 13:10
Известный шведский актер и музыкант Бьерн Андерсен скончался в 70 лет, сообщает Dagens Nyheter. Причина смерти не раскрывается.
Андерсен прославился после роли в итальянской картине «Смерть в Венеции»: режиссер Лукино Висконти называл его «самым красивым мальчиком XX века». В 2021 году о его жизни был снят одноименный документальный фильм режиссера Кристиана Петри.
Бьерн Андресен родился в 1955 году. Дебют актера состоялся в 1970 году в фильме Роя Андерссона «История любви». Но всемирную известность он приобрел в 1971 году, сыграв Тадзио — главную роль в картине Лукино Висконти.
Симон Вирсаладзе
Великий фильм. Гениальный Богард там.
28.10.2025