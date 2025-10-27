Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Скончался самый красивый мальчик 20 века Бьерн Андерсен
Жизнь и общество

27 октября, 13:10

1 мин.

Скончался «самый красивый мальчик ХХ века» Бьерн Андерсен

Мария Задорожная
Автор
Бьерн Андерсен
Фото Кадр из документального фильма «Самый красивый мальчик в мире», MantarayFilm

Известный шведский актер и музыкант Бьерн Андерсен скончался в 70 лет, сообщает Dagens Nyheter. Причина смерти не раскрывается.

Андерсен прославился после роли в итальянской картине «Смерть в Венеции»: режиссер Лукино Висконти называл его «самым красивым мальчиком XX века». В 2021 году о его жизни был снят одноименный документальный фильм режиссера Кристиана Петри.

Бьерн Андерсен
Фото Кадр из фильма «Смерть в Венеции», режиссер Лукино Висконти, 1971 г.

Бьерн Андресен родился в 1955 году. Дебют актера состоялся в 1970 году в фильме Роя Андерссона «История любви». Но всемирную известность он приобрел в 1971 году, сыграв Тадзио — главную роль в картине Лукино Висконти.

1
ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Читайте далее
СМИ: Бритни Спирс чуть не сбила человека

  • Симон Вирсаладзе

    Великий фильм. Гениальный Богард там.

    28.10.2025