Следствие назвало официальную причину гибели Лиама Пейна

В октябре 2024 года бывший участник группы One Direction Лиам Пейн трагически погиб. Он выпал с балкона своего номера в Аргентине. Местная полиция решила, что артист умер от «внутреннего и внешнего» кровоизлияния. Причиной стало то, что перед падением мужчина не принял защитную позу.

Но правоохранительные органы Великобритании провели собственное расследование и выяснили, что певец умер от «политравмы». Об этом сообщает Sky News. Однако подробности дела пока не озвучиваются.

Также стало известно, что пятерым лицам предъявлены обвинения в смерти музыканта. Прокуратура Аргентины заявила, что менеджер отеля, администратор и «представитель» Пейна обвиняются в убийстве по неосторожности.