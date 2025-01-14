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Следствие назвало официальную причину гибели Лиама Пейна
Жизнь и общество

Сегодня, 14:30

1 мин.

Следствие назвало официальную причину гибели Лиама Пейна

Мария Задорожная
Автор
Лиам Пейн
Фото Jason Merritt, Getty Images
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В октябре 2024 года бывший участник группы One Direction Лиам Пейн трагически погиб. Он выпал с балкона своего номера в Аргентине. Местная полиция решила, что артист умер от «внутреннего и внешнего» кровоизлияния. Причиной стало то, что перед падением мужчина не принял защитную позу.

Но правоохранительные органы Великобритании провели собственное расследование и выяснили, что певец умер от «политравмы». Об этом сообщает Sky News. Однако подробности дела пока не озвучиваются.

Также стало известно, что пятерым лицам предъявлены обвинения в смерти музыканта. Прокуратура Аргентины заявила, что менеджер отеля, администратор и «представитель» Пейна обвиняются в убийстве по неосторожности.

Что известно о&nbsp;гибели экс-солиста One Direction Лиама Пейна. Что известно о гибели экс-солиста One Direction Лиама Пейна
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