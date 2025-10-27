Видео
СМИ: Бритни Спирс чуть не сбила человека
Жизнь и общество

27 октября, 13:45

1 мин.

СМИ: Бритни Спирс чуть не сбила человека

Мария Задорожная
Автор
Бритни Спирс
Фото Global Look Press

Известная певица Бритни Спирс якобы села за руль в состоянии алкогольного опьянения и чуть не наехала на свою подругу. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на очевидца.

Со слов источника, исполнительница села за руль черного BMW после посещения ресторана. По описанию, поездка продолжалась примерно до ее жилища в Таузенд-Оуксе и быстро превратилась в опасное приключение: на отдельных участках трассы Спирс ехала слишком близко к встречному и попутному транспорту, съезжала с дороги, переходила на встречную полосу и создавала риск столкновения с другими авто.

Сообщается, что по прибытии домой певица долго не могла заехать во двор, так как ей не удавалось быстро ввести код от ворот.

По версии издания, такое поведение могло быть связано с сильным стрессом, вызванным публикацией скандальных мемуаров ее бывшего мужа Кевина Флайдерлайна.

Жизнь в&nbsp;тени: 7 звездных детей, которые избегают публичности.Жизнь в тени: 6 звездных детей, которые избегают публичности
