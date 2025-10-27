СМИ: Бритни Спирс чуть не сбила человека

Известная певица Бритни Спирс якобы села за руль в состоянии алкогольного опьянения и чуть не наехала на свою подругу. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на очевидца.

Со слов источника, исполнительница села за руль черного BMW после посещения ресторана. По описанию, поездка продолжалась примерно до ее жилища в Таузенд-Оуксе и быстро превратилась в опасное приключение: на отдельных участках трассы Спирс ехала слишком близко к встречному и попутному транспорту, съезжала с дороги, переходила на встречную полосу и создавала риск столкновения с другими авто.

Сообщается, что по прибытии домой певица долго не могла заехать во двор, так как ей не удавалось быстро ввести код от ворот.

По версии издания, такое поведение могло быть связано с сильным стрессом, вызванным публикацией скандальных мемуаров ее бывшего мужа Кевина Флайдерлайна.