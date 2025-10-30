Видео
СМИ: Крис Эванс впервые стал отцом
Жизнь и общество

30 октября, 14:45

1 мин.

СМИ: Крис Эванс впервые стал отцом

Мария Задорожная
Автор
Крис Эванс
Фото Getty Images

44-летний актер Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, и его жена, 28-летняя португальская актриса Альба Баптиста впервые стали родителями. У пары родилась девочка, ее назвали Альма Грэйс, сообщает TMZ. По данным издания, малышке дали фамилии ее отца и матери. Рождение ребенка актеры пока не комментировали.

Слухи о том, что Крис и Альма ждут ребенка, появились летом 2025 года. Фан-аккаунт пары опубликовал поздравительный пост с Днем отца, где упоминались отцы Эванса и Баптисты. Отец Альбы в комментарии к публикации обратился к Крису: он намекнул, что теперь ход за ним, как за отцом.

Известно, что Крис и Альба поженились в сентябре 2023 года. А об их романе заговорили в ноябре 2022 года. Альба Баптиста известна по проектам «Явление», «Монахиня-воин», «Миссис Харрис едет в Париж». Крис Эванс снялся в таких фильмах, как «Материалистка», «Дэдпул и Росомаха», в частях «Мстителей», «Достать ножи» и в других кинокартинах.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Первый мститель&raquo;.Крис Эванс рассказал о влиянии Капитана Америка на успех «Мстителей»

