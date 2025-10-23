СМИ: Николь Кидман передумала разводиться

Голливудская актриса Николь Кидман готова помириться с мужем, певцом Китом Урбаном, и отозвать заявление о разводе. Об этом пишет Daily Mail.

По данным близкого к паре источника, у Николь и Кита были трудности в отношениях, но они всегда пытались их решать. Собеседник таблоида отметил, что актриса была шокирована публикацией о разводе, ведь она подала документы сама, но сейчас готова восстановить отношения.

«Она вернулась бы к нему без колебаний», — сказал источник.

Также сказано, что между знаменитостью и музыкантом была огромная любовь, однако в настоящее время они «живут по разным сторонам».

30 сентября Кидман подала заявление на развод с Урбаном, указав, что причиной стали непреодолимые разногласия. При этом инсайдер Daily Mail предполагает, что расставание произошло из-за новой возлюбленной Кита. О разрыве пары сообщили 29 сентября. Супруги живут раздельно с начала лета.