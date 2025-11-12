СМИ: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались

Актер Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер расстались. Информацию об этом, ссылаясь на близкие к паре источники, распространило издание Daily Mail.

По данным одного из анонимных собеседников, именно 28-летний артист выступил инициатором прекращения романа. Отмечается, что подобные расставания уже происходили, но ранее Кайли Дженнер удавалось убедить его возобновить отношения.

«Она испытывает к нему очень сильные чувства, поэтому не исключено, что они снова будут вместе», — добавил источник.

Второй инсайдер, в свою очередь, подчеркнул, что плотный съемочный график Шаламе заставляет Дженнер чувствовать себя так, будто ей постоянно приходится добиваться его внимания.

«Она прикладывает гораздо больше усилий, чем он», — уточнил источник.

Представители пары пока никак не комментируют эту информацию.