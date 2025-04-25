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СМИ: у актера Сергея Никоненко нашли новообразование
Жизнь и общество

Сегодня, 12:45

1 мин.

СМИ: у актера Сергея Никоненко нашли новообразование

Мария Задорожная
Автор
Сергей Никоненко
Фото Зураб Джавахадзе, Известия
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По сообщает Telegram-канал SHOT, у народного артиста РСФСР Сергея Никоненко обнаружили новообразование, врачи подозревают онкологию.

Известно, что 84-летний актер обратился за медицинской помощью. Его поместили в стационар, где в ходе диагностики медики обнаружили у него новообразование предстательной железы. Помимо этого, у артиста выявили еще несколько заболеваний.

Сам Никоненко в разговоре с SHOT подтвердил информацию. Он сказал, что обратился к врачу по совету жены. Он также отметил, что иногда страдает скачками давления. Артист подчеркнул, что несмотря на результаты обследования, он продолжает играть в театре и гастролировать по городам России.

Многие зрители могут знать Сергей Никоненко по таким фильмам, как «Гардемарины, вперед!», «Каменская» и ряду других.

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