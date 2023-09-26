Софи Лорен перенесла операцию после падения

Известная итальянская актриса Софи Лорен упала в своем доме в Женеве. 89-летняя звезда получила несколько травм и переломы бедра. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Из-за этого падения ей пришлось сделать срочную операцию, которая прошла успешно. Сейчас актрисе предстоит пройти процесс восстановления.

Из-за несчастного случая Софи Лорен пропустит церемонию вручения ей звания почетного гражданина Бари и открытие ресторана ее имени.

Ранее певец Алексей Воробьев рассказал о последствиях перенесенного инсульта.