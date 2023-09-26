Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 13:45

Софи Лорен перенесла операцию после падения

Софи Лорен.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Известная итальянская актриса Софи Лорен упала в своем доме в Женеве. 89-летняя звезда получила несколько травм и переломы бедра. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Из-за этого падения ей пришлось сделать срочную операцию, которая прошла успешно. Сейчас актрисе предстоит пройти процесс восстановления.

Из-за несчастного случая Софи Лорен пропустит церемонию вручения ей звания почетного гражданина Бари и открытие ресторана ее имени.

Ранее певец Алексей Воробьев рассказал о последствиях перенесенного инсульта.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

1
0
Читайте также
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно о состоянии здоровья Игоря Николаева после операции на сердце