Состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось

Сегодня состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось. Ранее его госпитализировали в больницу после неудачного падения, провели операцию, но ситуацию омрачила развившаяся пневмония. В настоящее время актер находится в тяжелом состоянии, ему перевели в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Щербаков в сознании, жалуется на слабость и тошноту. При этом прогнозы врачей положительные.

11 декабря Mash сообщил, что Борис Щербаков отпраздновал 75-летие на больничной койке. Кроме того, после травмы у него развилась анемия, возникшая в результате потери крови.