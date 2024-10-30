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Состояние актера Василия Ливанова снова ухудшилось
Жизнь и общество

Сегодня, 14:00

1 мин.

Состояние актера Василия Ливанова снова ухудшилось

Мария Задорожная
Автор
Фото Павел Бедняков, Известия
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Как сообщает телеграм-канал SHOT, состояние актера Василия Ливанова снова ухудшилось. У него появились серьезные проблемы с ногами и речью после перенесенного инсульта. Сейчас врачи пытаются предотвратить развитие паралича у исполнителя роли легендарного Шерлока.

По данным источника, на днях Василий Борисович снова обратился за медицинской помощью. Он пожаловался на сильные боли в ногах. Кроме того, одна нога у народного артиста отнялась, поэтому он пока что передвигается по квартире только с помощью ходунков. Также имеются проблемы с речью. 89-летний артист с трудом произносит слова. Врачи назначили Ливанову пройти курс логотерапии и порекомендовали больше отдыхать.

Его супруга в разговоре с источником сообщила, что артист не сдается и сейчас у него все хорошо.

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