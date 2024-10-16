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Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось
Жизнь и общество

Сегодня, 12:30

1 мин.

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Мария Задорожная
Автор
Лидия Федосеева-Шукшина.
Фото Interpress, Russian Look, Global Look Press
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Состояние 86-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. Она жалуется на провалы в памяти и участившиеся обмороки после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам источника, в сентябре этого года народная артистка упала с лестницы у себя дома и ударилась головой. После падения Лидия Николаевна обратилась к врачам. Ее мучили слабость в ногах, проблемы с памятью и трудности при ходьбе. Медики порекомендовали ей санаторный отдых. Шукшина уже взяла путевку в Подмосковье.

Бывшая жена писателя, актера и режиссера Василия Шукшина в прошлом году перенесла инсульт и операцию по установке электрокардиостимулятора. Сейчас из-за сильных болей в коленях она практически не может ходить и нуждается в уходе.

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