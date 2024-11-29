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Состояние здоровья британской королевы Камиллы ухудшилось
Жизнь и общество

Сегодня, 14:30

1 мин.

Состояние здоровья британской королевы Камиллы ухудшилось

Мария Задорожная
Автор
Королева Камилла
Состояние здоровья британской королевы Камиллы ухудшилось.
Фото Victoria Jones, Getty Images
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Из-за ухудшения здоровья королева Камилла, жена британского короля Карла III, не смогла принять участие в запланированном мероприятии. Об этом сообщает издание People.

Монархиня не появилась на Благотворительном королевском варьете — ежегодном представлении, которое транслируется по британскому телевидению. Все средства, собранные в ходе этого мероприятия, направляются на благотворительность, и поэтому на нем традиционно присутствуют члены королевской семьи.

Информация об отсутствии королевы появилась всего за четыре часа до начала мероприятия. Букингемский дворец объяснил это решение рекомендациями врачей, которые считают, что болезнь, перенесенная Камиллой в начале ноября, оказалась более серьезной, чем предполагалось, и советуют ей больше отдыхать.

«После недавней легочной инфекции у королевы по-прежнему сохраняются некоторые послевирусные симптомы. Вследствие этого врачи посоветовали Ее величеству после занятой недели с множеством мероприятий отдать приоритет достаточному отдыху», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

О болезни королевы Камиллы стало известно в начале ноября. При этом Букингемский дворец не уточнил, чем именно заболела королевская особа. Ведь термин «легочная инфекция» чаще всего используют в отношении воспаления легких и бронхита. Спустя неделю дворец объявил о выздоровлении Камиллы.

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