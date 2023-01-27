Сотрудники Google стали популярными и показали, что жизнь после увольнения существует

С осени прошлого года многие IT-компании были вынуждены запустить сокращения в штате, приостановить прием сотрудников и значительно урезать бюджеты. Рекордсменом в этом плане стал Twitter, убрав 50% штата, а это 7,5 тысячи людей. Также в числе вынужденных пойти на решительный шаг Amazon, Microsoft, Shopify, Netflix и Google. Как сообщает РБК, последний формирует систему рейтингов, чтобы избавиться от «неэффективных» сотрудников, количество которых к концу года может достичь примерно 10 тысяч.

Однако для многих экс-работников сокращение открыло двери к успеху и популярности. Так, ролики сотрудниц Google, подпавших под волну сокращений, стали не просто вирусными, но и сформировали новый тренд — «Жизнь после увольнения». Миллионные охваты, тысячи новых подписчиков с последующей монетизацией — все это дало возможность оставшимся без работы бывшим сотрудникам техногигантов освоить профессию блогеров. «Жизнь без массажных кресел, велотренажеров и здоровых завтраков оказалась не таким уж и адом», — пишет уже Insider.

Один из ярких примеров — Ребекка Моран была уволена после 9 лет работы, будучи на шестом месяце беременности. Ролик об этом собрал более полутора миллионов просмотров. Девушка настроена оптимистично — теперь она ведет кулинарный блог, в котором уже 15 тысяч подписчиков.