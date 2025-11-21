Видео
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2025»
Жизнь и общество

21 ноября, 12:15

1 мин.

Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2025»

Мария Задорожная
Автор
Фатима Бош Фернандес
Фото Личный аккаунт Фатимы Бош Фернандес, соцсети

Победительницей 74-го конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025» стала представительница Мексики — Фатима Бош Фернандес. Она стала четвертой мексиканкой, которая получила данный титул. Об этом сообщается на YouTube-канале премии.

Фатиме Бош 25 лет, она профессиональная модель, имеет образование по специальности «Мода и дизайн одежды».

Фатима Бош Фернандес
Фото Официальный аккаунт missuniverse, соцсети

Второе, третье и четвертое места достались представительницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д'Ивуара.

Финал конкурса прошел накануне в Таиланде. Россию представлял 22-летняя студентка медицинского университета Анастасия Венза, которая ранее победила на конкурсе «Мисс Россия». К сожалению, девушка даже не попала в топ-30 мирового конкурса.

Анастасия Венза (в&nbsp;центре).Анастасия Венза — «Мисс Россия — 2025»: что известно о победительнице конкурса
