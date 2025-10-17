Стала известна причина смерти Дайан Китон

Семья голливудской актрисы Дайан Китон раскрыла причину ее смерти. Об этом сообщает издание People.

По словам представителей семьи, Китон скончалась от пневмонии. Детали не приводятся.

«Семья Китон благодарна за ту невероятную поддержку, которую она получала в последние дни», — отмечают родственники актрисы.

Родные также поделились, что если поклонники пожелали бы оказать дань уважения, ей бы очень понравилось, чтобы средства направлялись в приюты для животных. Китон любила своих домашних питомцев и активно поддерживала бездомных животных.

Дайан Китон, обладательница «Оскара» и звезда фильмов «Энни Холл» и «Крестный отец», скончалась 11 октября на 80-м году жизни. Она стала легендой 1970-х годов, начав сотрудничество с Вуди Алленом.