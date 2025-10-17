Видео
Стала известна причина смерти Дайан Китон
Жизнь и общество

17 октября, 13:50

1 мин.

Стала известна причина смерти Дайан Китон

Мария Задорожная
Автор
Фото Jerod Harris, Getty Images

Семья голливудской актрисы Дайан Китон раскрыла причину ее смерти. Об этом сообщает издание People.

По словам представителей семьи, Китон скончалась от пневмонии. Детали не приводятся.

«Семья Китон благодарна за ту невероятную поддержку, которую она получала в последние дни», — отмечают родственники актрисы.

Родные также поделились, что если поклонники пожелали бы оказать дань уважения, ей бы очень понравилось, чтобы средства направлялись в приюты для животных. Китон любила своих домашних питомцев и активно поддерживала бездомных животных.

Дайан Китон, обладательница «Оскара» и звезда фильмов «Энни Холл» и «Крестный отец», скончалась 11 октября на 80-м году жизни. Она стала легендой 1970-х годов, начав сотрудничество с Вуди Алленом.

