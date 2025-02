Стали известны победители премии «Грэмми-2025»

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемонии вручения премии «Грэмми-2025». Триумфатором мероприятия стал Кендрик Ламар. Его признали лучшим в пяти номинациях, в том числе в категории «Песня года». Самая титулованная певица «Грэмми» в истории, Бейонсе, впервые победила в номинации «Альбом года». Она также забрала награду за «Лучший кантри-альбом» и «Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой» за хит II Most Wanted.

«Альбом года» — Бейонсе — Cowboy Carter.

«Запись года» — Кендрик Ламар — Not Like Us.

«Песня года» — Кендрик Ламар — Not Like Us.

«Лучший новый исполнитель» — Чаппелл Рон.

«Лучшее сольное поп-исполнение» — Сабрина Карпентер — Espresso.

«Лучшее новое поп-исполнение» — Сабрина Карпентер — Espresso.

«Лучшая танцевальная поп-запись» — Charli XCX — Von Dutch.

«Лучший альбом в стиле кантри» — Бейонсе — Cowboy Carter.

«Лучший вокальный поп-альбом» — Сабрина Карпентер — Short n' Sweet.

«Лучший танцевальный/электронный альбом» — Charli XCX — Brat.

«Лучший рок-альбом» — The Rolling Stones — Hackney Diamonds.

«Лучшее рок-исполнение» — The Beatles — Now and Then.

«Лучший R&B-альбом» — Крис Браун — 11:11 (Deluxe).

«Лучший ремикс» — Mark Ronson — Espresso.

«Лучшее кантри исполнение дуэтом» Бейонсе и Майли Сайрус — II Most Wanted.

«Лучшее выступление поп-дуэта или группы» — Леди Гага и Бруно Марс — Die With A Smile.

«Сонграйтер года» — Эми Эллен (Совавтор 11 песен из альбома Сабрины Карпентер Short n' Sweet).

«Лучшая R&B песня» — SZA — Saturn.

«Лучший прогрессивный R&B-альбом» — Avery*Sunshine — So Glad to Know You;

«Лучшее рэп-исполнение» — Кендрик Ламар — Not Like Us.

«Лучшее мелодичное рэп-исполнение» — 3:AM Rhapsody и Эрики Баду.

«Лучшая рэп-песня» — Кендрик Ламар — Not Like Us.

«Лучший музыкальный клип» — Кендрик Ламар — Not Like Us.

«Лучший музыкальный фильм» — American Symphony Джона Батиста.

«Лучшая упаковка пластинки» — Brat.

«Лучший традиционный вокальный поп-альбом» — Нора Джонс — Visions.