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Стали известны победители премии «Грэмми-2025»
Жизнь и общество

Сегодня, 12:35

2 мин.

Стали известны победители премии «Грэмми-2025»

Мария Задорожная
Автор
Фото Amy Sussman, Getty Images
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Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемонии вручения премии «Грэмми-2025». Триумфатором мероприятия стал Кендрик Ламар. Его признали лучшим в пяти номинациях, в том числе в категории «Песня года». Самая титулованная певица «Грэмми» в истории, Бейонсе, впервые победила в номинации «Альбом года». Она также забрала награду за «Лучший кантри-альбом» и «Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой» за хит II Most Wanted.

Список победителей премии «Грэмми-2025»:

  • «Альбом года» — Бейонсе — Cowboy Carter.

  • «Запись года» — Кендрик Ламар — Not Like Us.

  • «Песня года» — Кендрик Ламар — Not Like Us.

  • «Лучший новый исполнитель» — Чаппелл Рон.

  • «Лучшее сольное поп-исполнение» — Сабрина Карпентер — Espresso.

  • «Лучшее новое поп-исполнение» — Сабрина Карпентер — Espresso.

  • «Лучший новый артист» — Чаппелл Рон.

  • «Лучшая танцевальная поп-запись» — Charli XCX — Von Dutch.

  • «Лучший альбом в стиле кантри» — Бейонсе — Cowboy Carter.

  • «Лучший вокальный поп-альбом» — Сабрина Карпентер — Short n' Sweet.

  • «Лучший танцевальный/электронный альбом» — Charli XCX — Brat.

  • «Лучший рок-альбом» — The Rolling Stones — Hackney Diamonds.

  • «Лучшее рок-исполнение» — The Beatles — Now and Then.

  • «Лучший R&B-альбом» — Крис Браун — 11:11 (Deluxe).

  • «Лучший ремикс» — Mark Ronson — Espresso.

  • «Лучшее кантри исполнение дуэтом» Бейонсе и Майли Сайрус — II Most Wanted.

  • «Лучшее выступление поп-дуэта или группы» — Леди Гага и Бруно Марс — Die With A Smile.

  • «Сонграйтер года» — Эми Эллен (Совавтор 11 песен из альбома Сабрины Карпентер Short n' Sweet).

  • «Лучшая R&B песня» — SZA — Saturn.

  • «Лучший прогрессивный R&B-альбом» — Avery*Sunshine — So Glad to Know You;

  • «Лучшее рэп-исполнение» — Кендрик Ламар — Not Like Us.

  • «Лучшее мелодичное рэп-исполнение» — 3:AM Rhapsody и Эрики Баду.

  • «Лучшая рэп-песня» — Кендрик Ламар — Not Like Us.

  • «Лучший музыкальный клип» — Кендрик Ламар — Not Like Us.

  • «Лучший музыкальный фильм» — American Symphony Джона Батиста.

  • «Лучшая упаковка пластинки» — Brat.

  • «Лучший традиционный вокальный поп-альбом» — Нора Джонс — Visions.

  • «Лучший латиноамериканский поп-альбом» — Шакира — Las Mujeres Ya No Lloran.

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