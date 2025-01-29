Стали известны подробности о состоянии здоровья Василия Ливанова

26 января Телеграм-канал Mash сообщил, что актер Василий Ливанов оказался в реанимации с расстройством кровообращения головного мозга. По словам источника, народный артист РСФСР попал в больницу из-за жалоб на слабость, учащенное сердцебиение и головокружение. Однако жена Василия Борисовича опровергла данную информацию. В разговоре с aif.ru она сказала, что ее мужа действительно госпитализировали, но точных причин не назвала.

«У Василия Борисовича уже возраст такой. Произошел с ним непредвиденный случай», — отметила супруга актера.

Также стало известно, что к Василию Ливанову уже дважды вызывали ревматолога в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации источника, врач посещал артиста и провел ему консультацию. Других деталей о состоянии его здоровья не уточнялось.

Василий Борисович Ливанов известен многим по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 2006 году за роль известного детектива посол Великобритании Энтони Брентон наградил актера знаками ордена Британской империи.