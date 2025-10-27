Стало известно, как Джастин Бибер относится к вражде между женой Хейли и Селеной Гомес

Певец Джастин Бибер наслаждается тем, что его жена Хейли Бибер иногда вступает в конфликт с певицей Селеной Гомес, сообщило Daily Mail.

По информации источника из близкого круга звезд, Хейли и Джастин стремятся привлекать внимание через публичные разборки с Гомес, в то время как сама актриса желает избегать конфликтов. По словам анонимного источника, Джастин рад тому, что Хейли открыто продолжают выяснение отношений с его бывшей возлюбленной.

Таблоид уточняет, что Джастин доверяет Хейли и считает, что она вправе говорить что угодно, а если она увлечется драмой, он поддержит ее, даже если речь не идет о Селене. По словам собеседника, поведение Хейли демонстрирует ее любовь к нему, и ему это по душе.

Другой инсайдер считает, что конфликт между двумя женщинами не обязательно связан с Джастином Бибером. Он полагает, что между Гомес и Хейли существует профессиональное соперничество из-за того, что обе женщины запустили собственные косметические бренды.