Стало известно, как изменился отдых россиян за последнее десятилетие

За последние десять лет россияне стали в два раза больше интересоваться экскурсиями, а вот запрос на активные виды отдыха снизился с 32 процентов до 27.

По данным аналитический центр НАФИ, в топ предпочтений россиян вошли пляжный отдых, пребывание дома или на даче, а также культурно-познавательный туризм. Большинство (51 процент) опрошенных хотели бы выбрать для «перезагрузки» пляжный отдых, а вот отдых на даче привлекает 44 процента жителей нашей страны. На третьем месте — пребывание дома и поездки в другие города с культурно-познавательными целями. Среди приверженцев такого времяпровождения — 42 процента.

Экскурсионный туризм хотели бы выбрать 42 процента респондентов, и это чаще — работающие женщины с высшим образованием и невысоким доходом. Практически каждый третий житель (27%) выразил запрос на активный отдых (походы, рыбалка, охота, поездки на горнолыжные курорты и т.д.). Каждый четвертый предпочитает санаторно-курортное лечение (23%), пятый — отдых в пансионате (19%).

Познавательный отдых в этом году впервые за десять лет вошел в топ предпочтений. А вот любовь к дачному отдыху, согласно исследованию, впервые вошла в топ в 2013 году: из-за скачка валют россияне стали более экономными, после чего такой формат стали выбирать ежегодно (18-20% в 2013 году; 42-44% в 2023 году). Кроме того, выявлена тенденция к увеличению количества интересов у россиян: раньше они предпочитали один вид времяпровождения, а теперь — несколько.