Стало известно, какое наследство мог оставить Зураб Церетели

22 апреля не стало известного художника-монументалиста Зураба Церетели. Как сообщает АиФ его годовой доход превышал 60 миллионов рублей.

По данным издания, в собственности художника находилась недвижимость общей площадью около 57 тысяч квадратных метров, а также коллекция элитных автомобилей, включающая пять Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce. Кроме того, Церетели оставил после себя более 5 тысяч произведений искусства, среди которых скульптуры, фрески и картины.

Также стало известно, что прощание с маэстро пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. А захоронят Церетели 26 апреля в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили в беседе с«РИА Новости».