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Стало известно, какое наследство мог оставить Зураб Церетели
Жизнь и общество

Сегодня, 15:30

1 мин.

Стало известно, какое наследство мог оставить Зураб Церетели

Мария Задорожная
Автор
Зураб Церетели
Фото Алексей Майшев, Известия
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22 апреля не стало известного художника-монументалиста Зураба Церетели. Как сообщает АиФ его годовой доход превышал 60 миллионов рублей.

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По данным издания, в собственности художника находилась недвижимость общей площадью около 57 тысяч квадратных метров, а также коллекция элитных автомобилей, включающая пять Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce. Кроме того, Церетели оставил после себя более 5 тысяч произведений искусства, среди которых скульптуры, фрески и картины.

Также стало известно, что прощание с маэстро пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. А захоронят Церетели 26 апреля в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили в беседе с«РИА Новости».

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