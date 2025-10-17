Стало известно, кто может возглавить бренд Armani

Топ-менеджер бренда Armani Джузеппе Марсоччи может возглавить Дом моды на посту генерального директора, сообщает Corriere della Sera.

62-летний Марсоччи работает в компании более двух десятилетий. Он руководил американским филиалом и получил повышение до заместителя генерального директора и глобального коммерческого директора. Официальных подтверждений пока нет, но многие партнеры хотят, чтобы Марсоччи стал руководителем Armani.

Ожидается, что кандидатура будет утверждена на ближайшем заседании совета директоров. Представители Дома моды комментариев не дают.

Напомним, что Джорджо Армани ушел из жизни 4 сентября в возрасте 91 года.