Стало известно о состоянии Игоря Николаева после перенесенного инфаркта

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Известный певец Игорь Николаев 15 сентября попал в больницу после обширного инфаркта. Народного артиста России определили в реанимацию, где он находится под присмотром врачей.
Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», певец попал в больницу в тяжелом состоянии. При этом Николаев в сознании, но родственников к нему пока не пускают.
Первые проблемы с сердцем у Николаева были обнаружены в начале 2023 года. Тогда ему провели операцию на сердце и установили стенты. В 2021 году Николаев уже переносил инфаркт.
Ранее врач назвала главную причину инфаркта.
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