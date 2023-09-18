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Сегодня, 11:45

Стало известно о состоянии Игоря Николаева после перенесенного инфаркта

Игорь Николаев.
Фото Global Look Press
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Известный певец Игорь Николаев 15 сентября попал в больницу после обширного инфаркта. Народного артиста России определили в реанимацию, где он находится под присмотром врачей.

Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», певец попал в больницу в тяжелом состоянии. При этом Николаев в сознании, но родственников к нему пока не пускают.

Первые проблемы с сердцем у Николаева были обнаружены в начале 2023 года. Тогда ему провели операцию на сердце и установили стенты. В 2021 году Николаев уже переносил инфаркт.

Ранее врач назвала главную причину инфаркта.

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