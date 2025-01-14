Стало известно об огромных долгах Джастина Бибера

У Джастина Бибера огромные финансовые проблемы, сообщает Daily Mail. Информация о долгах певца и его супруги Хейли Бибер ходила в СМИ уже давно. Выяснилось, что артист должен огромные суммы гастрольной компании за отмененный тур в марте 2023 года. Сам Бибер данную информацию никак не комментирует. Точная сумма задолженности также неизвестна.

Источник уверяет, что сейчас музыкант делает все возможное, чтобы вернуться на сцену. Он полностью изменил команду, в том числе адвокатов. Его супруга продолжает активно вести личный блог и прилично зарабатывает на собственном бренде косметике. Поклонники уверены, что именно Хейли поможет Биберу погасить все долги.