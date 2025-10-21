Стало известно, почему сын Бекхэмов не мирится с родителями

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин решил сфокусироваться на своей жизни и не пытается помириться с родителями. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на инсайдера.

«Бруклин сейчас не хочет ничего чинить. Он предпочитает жить с Николой мирной жизнью без конфликтов. Они построили свой мир и довольны им. Они хотят, чтобы все шло своим чередом, а не пытаться исправлять то, что все еще напряженно», — сказал источник.

Инсайдер подтвердил, что Бекхэмы в ссоре с сыном. По его словам, Бруклин не поддерживает общение с братьями: 23-летним Ромео и 20-летним Крузом.

«Отношения остаются натянутыми», — отметил собеседник таблоида.

При этом сообщается, что Виктория и Дэвид Бекхэм переживают из-за поведения сына и отсутствия его участия в семейных мероприятиях.

Никола Пельтц вышла замуж за Бруклина Бекхэма в апреле 2022 года. По данным журналистов, организация свадьбы стала причиной напряжения между Николой и Викторией Бекхэм. Ника выбрала свадебное платье Valentino Couture, а не бренда Бекхэм.