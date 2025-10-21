Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стало известно, почему сын Бекхэмов не мирится с родителями
Жизнь и общество

21 октября, 16:45

1 мин.

Стало известно, почему сын Бекхэмов не мирится с родителями

Мария Задорожная
Автор
Семья Бекхэм
Фото Zuma, Global Look Press

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин решил сфокусироваться на своей жизни и не пытается помириться с родителями. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на инсайдера.

«Бруклин сейчас не хочет ничего чинить. Он предпочитает жить с Николой мирной жизнью без конфликтов. Они построили свой мир и довольны им. Они хотят, чтобы все шло своим чередом, а не пытаться исправлять то, что все еще напряженно», — сказал источник.

Инсайдер подтвердил, что Бекхэмы в ссоре с сыном. По его словам, Бруклин не поддерживает общение с братьями: 23-летним Ромео и 20-летним Крузом.

«Отношения остаются натянутыми», — отметил собеседник таблоида.

При этом сообщается, что Виктория и Дэвид Бекхэм переживают из-за поведения сына и отсутствия его участия в семейных мероприятиях.

Никола Пельтц вышла замуж за Бруклина Бекхэма в апреле 2022 года. По данным журналистов, организация свадьбы стала причиной напряжения между Николой и Викторией Бекхэм. Ника выбрала свадебное платье Valentino Couture, а не бренда Бекхэм.

Дэвид Бекхэм.Главные секреты молодости и сияния кожи Дэвида Бекхэма
1
ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Читайте далее
Принц Уильям хочет лишить семью королевских титулов

  • Candramelekh II

    Фига тут проблемы у животных

    21.10.2025