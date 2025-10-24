Стало известно, за сколько продали плавки Джеймса Бонда на аукционе

Плавки Джеймса Бонда продали на аукционе. Речь идет о синих плавках, в которых Дэниел Крейг появился в роли Джеймса Бонда в фильме «007: Координаты «Скайфолл»», сообщает Daily Mail.

57-летний актер находился в кадре в светло-голубых плавках, когда проплывал по «бассейну на крыше в Шанхае» в фильме. Но на самом деле эта сцена снималась в отеле Four Seasons в лондонском районе Кэнэри-Уорф.

Фото Официальный сайт Julien's Auctions

Элемент гардероба ушел с молотка в Лос-Анджелесе, Калифорния, за 2157 фунтов стерлингов (примерно 235,5 тысячи рублей). По данным торгов, стартовая цена составляла 150 фунтов (около 16 380 рублей).

Известно, что Крейг сыграл роль 007 в фильме «Казино Рояль» в 2006 году, а затем снялся еще в четырех фильмах: «Квант милосердия» (2008), «007: Координаты «Скайфолл» (2012), «007: Спектр» (2015) и «Не время умирать» (2021).