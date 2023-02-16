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Сегодня, 19:05

Стилист Александр Рогов рассказал, на какой цвет стоит обратить внимание в этом сезоне

Ольга Стрельникова
Кейт Бланшетт для Vanity Fair.
Фото Елизавет Породина
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Популярный российский стилист Александр Рогов в своем ТГ-канале рассказал о главном цвете сезона. Им станет красный. «Рианна неслучайно выступала на Супербоул в красном — малышка точно в теме, ведь красный — один из важнейших цветов сезона», — подчеркнул стилист. Обратил он внимание и на Кейт Бланшетт, которая предстала на страницах нового номера Vanity Fair. Актриса также украсила свой образ акцентами кроваво-алого цвета.

Александр Рогов рассказал, что и сам не прочь нарядиться в красное и призвал последовать его примеру. «Если боитесь, то просто разбавьте серым, бежевым или денимом», — заключил стилист.

Ранее мы рассказывали об ошибках в стиле, которые чаще всего совершают мужчины.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мода
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