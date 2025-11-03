Стилист и астролог назвали цвета, в которых нужно встречать Новый 2026 год

Эксклюзивно для «СЭ» персональный стилист Анастасия Жарикова и астролог Яна Пустовалова рассказали, в каких цветах стоит встречать Новый 2026 год.

«Грядущий год связан с символом Красной огненной лошади. Если вы верите в восточные философию, то лучше всего использовать огненную цветовую гамму. Многие верят, что наряд располагает приближающийся год и активирует позитивную энергию. А также это прекрасная возможность проявить креативность, смелость и элегантность.

Для грамотного настроя и гармоничного проявления стоит выбрать все оттенки красного, коричневого и фиолетового», — сказала Яна.

Красный, по ее словам, абсолютная сила и энергия символа 2026 года. Это цвет лидерства, он будет в течение года притягивать успех, благополучие и удачу. Желтый, оранжевый — эти два цвета всегда ассоциируются с солнцем и теплом. Многие считают, что именно они побуждают к творческим порывам и привлекает удачу. Фиолетовый — это цвет, объединяющий несколько стихий, а именно воду и пламя. Он означает мудрость, способность видеть глубину и духовность.

Стилист Анастасия Жарикова подчеркнула, что эти цвета актуальны для празднования Нового года не только с точки зрения астрологии, но и со стороны модных трендов. Фиолетовый и оранжевый — это актуальные цвета будущего года. Они множество раз появлялись на подиуме в люксовых брендах. Они отлично сочетаются и между собой.

«Если для вас это слишком смело, то можно выбрать более спокойные варианты. Например, оранжевый будет выглядеть гармонично с коричневым цветом. Вы можете выбрать коричневое атласное платье миди и оранжевый пиджак, добавив акцентные украшения из золотистого металла», — сказала стилист.

Фиолетовый можно комбинировать с серым, серебристым или молочным. Например, образ может состоять из белой блузы с лентами на воротнике и широких фиолетовых брюк, либо из фиолетового костюмного жилета и серебристой блестящей юбки макси. Красный цвет всегда выглядит эффектно и по-праздничному. Можно не весь наряд выбирать в этом акцентном цвете, а только детали: серьги, помада, сумочка, обувь.

«Желтый цвет — самый мягкий из всех актуальных вариантов. Отлично подойдет для домашнего празднования в уютной обстановке. Можно выбрать шоколадные атласные брюки в пижамном стиле и пушистый желтый джемпер», — подытожила Жарикова.