Стилист назвал главные тренды окрашивания волос в 2024 году

В беседе с «Лентой. ру» парикмахер-стилист и колорист Никита Воронов назвал главные тренды окрашивания волос в этому году. По его словам, в этом сезоне актуальна «тихая роскошь», которая выражается не только в одежде, но и в прическах, макияже.

В тренде сейчас натуральный цвет волос, теплые оттенки, а также окрашивания в модных техниках: балаяж, омбре, бейбилайтс, аиртач, твайлайтинг, дип-дай.

Например, блондинкам Воронов рекомендовал присмотреться к оттенкам «Бежевый мед», «Бемби-блонд», «Кашемировый блонд», «Персиковый блонд». Обладательницам темных волос он посоветовал обратить внимание на сложные и насыщенные оттенки с переливами. С помощью разных техник добавить в темный цвет «нотки» шоколада, кофе и какао или сделать скрытое окрашивание. Если хочется светлых акцентов, их следует добавлять примерно с середины длины. Это могут быть оттенки меда, золота, карамели или мокко.

«Экстремальные и кислотные тона волос также отошли на второй план — модные тенденции движутся в сторону приближенных к живым волосам естественных оттенков», — отметил эксперт.

Стилист добавил, что при желании добавить в образ чего-то яркого и оригинального, важно правильно выбрать технику окрашивания. Например, необычные оттенки розового, синего, голубого и лазурного будут гармонично смотреться, если добиться эффекта переливов.