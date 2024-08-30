Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стилист назвал самую модную модель пальто на осень 2024
Жизнь и общество

Сегодня, 19:45

1 мин.

Стилист назвал самую модную модель пальто на осень-2024

Мария Задорожная
Автор
Пальто на вешалке
Фото Artem Ermilov/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Звездный стилист Алеко Надирян порекомендовал женщинам осенью 2024 года выбирать в качестве верхней одежды пальто-пиджак.

«Если вы привыкли к вещам длинным и объемным, то пришло время разбавить свой гардероб — как раз дизайнеры постарались и заполнили подиумы короткими пальто-пиджаками», — сообщил эксперт в своем Telegram-канале.

По словам стилиста, эта модель пальто будет как никогда актуальной и стильной этой осенью. В подтверждении своих слов он представил подборку подиумных образов с пальто-пиджаком.

Также специалист рассказал, как выбрать лоферы и с чем их носить. Надирян уверен, что данная обувь — настоящий сентябрьский must have.

«Выбирайте классику: черные, шоколадные или бургунди. А носить их можно с высокими носками (библиокор) или на босую ногу, как парижанки», — написал эксперт в публикации.

Как скрыть животик с&nbsp;помощью одежды. Стилист рассказала, как с помощью одежды скрыть выпирающий живот
Мода
4
Обсудить
Новости холдинга
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже