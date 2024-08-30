Стилист назвал самую модную модель пальто на осень-2024

Звездный стилист Алеко Надирян порекомендовал женщинам осенью 2024 года выбирать в качестве верхней одежды пальто-пиджак.

«Если вы привыкли к вещам длинным и объемным, то пришло время разбавить свой гардероб — как раз дизайнеры постарались и заполнили подиумы короткими пальто-пиджаками», — сообщил эксперт в своем Telegram-канале.

По словам стилиста, эта модель пальто будет как никогда актуальной и стильной этой осенью. В подтверждении своих слов он представил подборку подиумных образов с пальто-пиджаком.

Также специалист рассказал, как выбрать лоферы и с чем их носить. Надирян уверен, что данная обувь — настоящий сентябрьский must have.

«Выбирайте классику: черные, шоколадные или бургунди. А носить их можно с высокими носками (библиокор) или на босую ногу, как парижанки», — написал эксперт в публикации.