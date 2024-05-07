Стилист назвал самый противоречивый весенний тренд этого года

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Стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале назвал брюки капри самым противоречивым модным трендом весны 2024 года. Он описал их, как «беспощадно режущие ногу штанишки из 1990-х годов».

По словам эксперта, этот предмет гардероба был замечен на показах многих модных брендов, его стали активно приобретать фешен-инфлюэнсеры.

«Игнорировать этот модный камбэк невозможно, хотя, конечно, капри — это испытание для всех стилистов. Собрать с ними гармоничный образ — задача под звездочкой», — отметил стилист.

В то же время Надирян посоветовал сочетать брюки капри черного цвета с обувью на каблуках.