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Стилист назвала цвета в одежде, которые визуально полнят
Жизнь и общество

Сегодня, 11:30

1 мин.

Стилист назвала цвета в одежде, которые визуально полнят

Мария Маковей
Автор
Выбор одежды.
Фото fizkes/istockphoto.com
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Стилист Анна Скороходова считает, что оранжевый и коричневый цвета зрительно добавляют фигуре объема.

«Оранжевый выглядит ярко, является цветом лидеров, но может добавлять лишние килограммы. Чтобы этого избежать, стоит сочетать его с контрастными оттенками или использовать в аксессуарном ряде. Это могут быть оранжевая сумка, сапоги, какие-то декоративные элементы, которые являются лишь ярким акцентом», — отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

К неудачным цветам Скороходова отнесла также молочный и жемчужный. По ее словам, они визуально увеличивают параметры фигуры не только в жизни, но и на фотографиях. Кроме того, специалист посоветовала быть аккуратными с красным цветом. Его следует носить в тандеме с какими-то более спокойными или контрастными оттенками или использовать только в аксессуарах.

Среди прочего, стилист порекомендовала избегать некоторых принтов в гардеробе, а именно крупной контрастной клетки, горизонтальной полоски, крупного гороха и других контрастных принтов, которые одновременно сочетают противоположные цвета.

«Когда такие контрастные цвета присутствуют в одной вещи в виде крупных пятен, есть риск добавить себе объема. Поэтому я не рекомендую их девушкам с пышными формами. К сожалению, обыграть такой принт в образе, не добавив лишних сантиметров, будет очень сложно», — объяснила эксперт.

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