Стилист назвала главные оттенки зимы 2025-2026

В зимнем сезоне 2025-2026 будут актуальны не кричащие оттенки, а глубокие палитры. Такую позицию озвучила стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в разговоре с «Радио 1».

По ее словам, на смену неону и объемным пуховикам придут глубокие, благородные оттенки, удлиненные пальто и строгие формы. Возвращается элегантность.

«Сегодня у нас на пике элегантные и благородные оттенки. Например, весь спектр коричневого: кофейный, цвет угля, шоколадный. Также в моде красивый, насыщенный красный, вишневый, чили. И, конечно, синий и сапфировый», — отметила эксперт.

Что касается верхней одежды, в этом сезоне прослеживается тенденция к геометричным и строгим силуэтам. Это поможет скорректировать силуэт и предотвратить объемный эффект «шарика», который волнует многих в зимний период.