Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стилист назвала главные оттенки зимы 2025-2026
Жизнь и общество

18 октября, 15:45

1 мин.

Стилист назвала главные оттенки зимы 2025-2026

Мария Задорожная
Автор
Рейл с одеждой
Главные оттенки зимы 2025/2026.
Фото OksanaKiian, iStock

В зимнем сезоне 2025-2026 будут актуальны не кричащие оттенки, а глубокие палитры. Такую позицию озвучила стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в разговоре с «Радио 1».

По ее словам, на смену неону и объемным пуховикам придут глубокие, благородные оттенки, удлиненные пальто и строгие формы. Возвращается элегантность.

«Сегодня у нас на пике элегантные и благородные оттенки. Например, весь спектр коричневого: кофейный, цвет угля, шоколадный. Также в моде красивый, насыщенный красный, вишневый, чили. И, конечно, синий и сапфировый», — отметила эксперт.

Что касается верхней одежды, в этом сезоне прослеживается тенденция к геометричным и строгим силуэтам. Это поможет скорректировать силуэт и предотвратить объемный эффект «шарика», который волнует многих в зимний период.

Приемы, которые помогут визуально удлинить ноги.Стилист назвала приемы, которые помогут визуально удлинить ноги

ВКонтакте Дзен Max
Мода
Новости холдинга
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Читайте далее
Пластические хирурги раскрыли секрет красоты Эммы Стоун