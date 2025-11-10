Стилист назвала одежду, которая добавляет возраста женщинам

10 ноября, 16:15
Некоторые элементы в одежде — например, подплечники, крупные пуговицы, блестящие ткани и массивные украшения — могут визуально старить. Об этом рассказала стилист Алина Морозова в беседе с Pravda.Ru.
Она отметила, что отказ от чрезмерного декора в одежде поможет выглядеть моложе. Лучше выбирать вещи простого кроя: облегающие, но не тесные платья, легкие жакеты и джинсы классического фасона.
«Балахонистые наряды зрительно утяжеляют фигуру и делают женщину старше. — Молодость — это прежде всего пропорции. Простота кроя, чистый цвет, естественная ткань — вот формула современного омоложения», — сказала Морозова.
Дополнить образ стилист посоветовала хорошей обувью и сдержанными аксессуарами. Именно такие детали — стильные сапоги, мягкий пояс и струящаяся ткань — придадут легкость, ассоциированную с молодостью.
Мику
Любая женщина прекрасна по-своему
10.11.2025