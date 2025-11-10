Видео
Стилист назвала одежду, которая добавляет возраста женщинам
Жизнь и общество

10 ноября, 16:15

1 мин.

Стилист назвала одежду, которая добавляет возраста женщинам

Мария Задорожная
Автор
Девушка в оранжевом костюме
Фото Freepik

Некоторые элементы в одежде — например, подплечники, крупные пуговицы, блестящие ткани и массивные украшения — могут визуально старить. Об этом рассказала стилист Алина Морозова в беседе с Pravda.Ru.

Она отметила, что отказ от чрезмерного декора в одежде поможет выглядеть моложе. Лучше выбирать вещи простого кроя: облегающие, но не тесные платья, легкие жакеты и джинсы классического фасона.

«Балахонистые наряды зрительно утяжеляют фигуру и делают женщину старше. — Молодость — это прежде всего пропорции. Простота кроя, чистый цвет, естественная ткань — вот формула современного омоложения», — сказала Морозова.

Дополнить образ стилист посоветовала хорошей обувью и сдержанными аксессуарами. Именно такие детали — стильные сапоги, мягкий пояс и струящаяся ткань — придадут легкость, ассоциированную с молодостью.

1
