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Стилист назвала преимущества капсульного гардероба
Жизнь и общество

Сегодня, 14:00

1 мин.

Стилист назвала преимущества капсульного гардероба

Мария Задорожная
Автор
Капсульный гардероб
Фото Maya23K/istockphoto.com
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Стилист, имидж-дизайнер Алена Архипова назвала плюсы капсульного гардероба. К первому преимуществу она отнесла отсутствие набитого вещами шкафа.

«Имея 10 правильно подобранных под образ жизни, фигуру и внешность предметов гардероба, можно легко составить более 20 образов», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Также к очевидным плюсам капсульного гардероба стилист отнесла экономию времени. Ведь с капсулой для сборов достаточно пяти минут. Еще одно преимущество — правильное распределение бюджета. Как отметила Архипова, капсульный гардероб позволяет покупать более качественные вещи, которые прослужат дольше, нежели горячие тренды.

«Если вы любите экспромты в стиле и от составления новых образов получаете удовольствие, то капсульный гардероб покажется скучным», — заключила имидж-дизайнер.

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