Стилист назвала самые трендовые аксессуары для мужчин

Мужской стилист-имиджмейкер Эмилия Базалицкая в беседе с «Москвой 24» заявила, что в этом сезоне в тренде у мужчин галстуки-селедки, широкие декоративные ремни и тонкие браслеты.

Также эксперт рекомендовала присмотреться к солнцезащитным очкам в массивной пластиковой оправе.

«На показах чаще всего встречается именно прямоугольная форма оправы, иногда больше напоминающая квадрат. Тем же, кто особенно любит экспериментировать с трендами, советую присмотреться к очкам в форме горнолыжной маски», — отметила специалист.

Кроме того, актуальны в нынешнем сезоне и шелковые шейные платки. Их Базалицкая советует закрутить жгутом и свободно повязать на шею. По ее словам, такой аксессуар можно носить как с летней рубашкой, так и с футболкой.

Стилист добавила, что в моде также чокеры из цепей с крупными звеньями и сеты из тонких цепочек или ниток бисера.