Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стилист назвала самые трендовые аксессуары для мужчин
Жизнь и общество

Сегодня, 13:35

1 мин.

Стилист назвала самые трендовые аксессуары для мужчин

Мария Задорожная
Автор
Мужчина в солнцезащитных очках
Фото Kiuikson/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Мужской стилист-имиджмейкер Эмилия Базалицкая в беседе с «Москвой 24» заявила, что в этом сезоне в тренде у мужчин галстуки-селедки, широкие декоративные ремни и тонкие браслеты.

Также эксперт рекомендовала присмотреться к солнцезащитным очкам в массивной пластиковой оправе.

«На показах чаще всего встречается именно прямоугольная форма оправы, иногда больше напоминающая квадрат. Тем же, кто особенно любит экспериментировать с трендами, советую присмотреться к очкам в форме горнолыжной маски», — отметила специалист.

Кроме того, актуальны в нынешнем сезоне и шелковые шейные платки. Их Базалицкая советует закрутить жгутом и свободно повязать на шею. По ее словам, такой аксессуар можно носить как с летней рубашкой, так и с футболкой.

Стилист добавила, что в моде также чокеры из цепей с крупными звеньями и сеты из тонких цепочек или ниток бисера.

Какие украшения станут трендовыми летом 2024 года. Ювелирный эксперт перечислила самые модные украшения лета 2024 года
Мода
2
0
Новости холдинга
Участникам нападения на чемпиона РФ по боксу в Крыму предъявили обвинения
Что произошло после скандального матча РПЛ «Динамо» Махачкала – «Пари НН»
Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана в России
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже