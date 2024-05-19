Стилист назвала трендовые варианты нарядов для вечеринки в 2024 году

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Имидж-консультант Азиза Якшимуратова в интервью «Ленте.ру» перечислила наряды для вечеринок, которые стали модными в этом сезоне. По ее словам, актуальность обрели монохромные брючные костюмы, особенно оверсайз-варианты.
«Здесь выбираем брюки полной длины, чтобы вытянуть силуэт, и отдаем предпочтение струящимся тканям — это будет выглядеть легче и элегантнее. К строгому образу можно добавить воздушности с помощью сияния», — заявила эксперт.
Также трендовыми стали винтажные предметы гардероба, которые демонстрирует в своих образах супермодель Белла Хадид.
«Вот что мы точно можем использовать — кружевные вещи. Кружевные, полупрозрачные юбки сейчас особенно актуальны», — уточнила собеседница издания.
Кроме того, стилист посоветовала уделять внимание макияжу и использовать розовые матовые оттенки.