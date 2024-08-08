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Стилист назвала удешевляющую образ одежду
Жизнь и общество

Сегодня, 14:30

1 мин.

Стилист назвала удешевляющую образ одежду

Мария Задорожная
Автор
Джинсы
Фото Elena Boltunova/istockphoto.com
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Стилист Александра Шихалова считает, что джинсы скинни, приталенные жакеты или изделия с рукавами «летучая мышь» удешевляют внешний вид. Об этом она заявила в беседе с журналом «Первый женский».

По словам эксперта, испортить образ могут и сочетания разноцветных вещей, а также предметов гардероба с логотипами брендов.

«Такая история очень бросается в глаза. И лучше всего отходить от логомании, потому что она не про дорогой образ», — пояснила специалист.

Кроме того, Шихалова советует быть аккуратными с принтами. Это достаточно опасная история. Например, если выбираете цветочный принт, то очень важна актуальность кроя и максимальная трендовость данной вещи.

«Золотые украшения, бижутерия низкого сегмента — удешевляют образ. Это украшения витиеватых форм с фианитами. Конечно, девушки это любят, но на самом деле это может негативно сказаться на образе», — заключила стилист.

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