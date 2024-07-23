Стилист назвала вещи, которые подойдут женщинам любого возраста

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Дизайнер одежды, стилист, основатель бренда Tempeless Елена Панова в беседе с «Леди Mail.ru» заявила, что джинсы и белая футболка подходят женщинам любого возраста.

Так, эксперт советует молодым девушкам выбирать джинсы любого фасона, а женщинам за 50 лет обратить внимание на модели прямого кроя или с завышенной талией. Также можно рассмотреть брюки.

Сочетать джинсы стилист рекомендует с белыми футболками или рубашками, можно добавить жакет. При этом женщинам старшего возраста лучше выбирать классические модели указанных вещей.