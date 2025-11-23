Стилист назвала зимнюю одежду, которая визуально старит

Британский персональный стилист Лена Аспетт рассказала, какая зимняя одежда добавляет возраста. Соответствующее видео она опубликовала на странице в личном блоге.

Прежде всего эксперт советует отказаться от пальто в ретро-стиле — с округлым воротником, меховыми деталями и приталенным кроем, которые, по ее мнению, старят.

Также Аспетт не советует носить приталенные кардиганы с круглыми вырезами и бесформенные свитеры из очень тонкой ткани. Еще в перечне нежелательных вещей оказались облегающие вязаные платья длины миди и брюки, слегка обнажающие щиколотки.

«Для меня это — пустая трата денег», — заключила стилист.