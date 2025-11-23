Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стилист назвала зимнюю одежду, которая визуально старит
Жизнь и общество

Сегодня, 19:10

1 мин.

Стилист назвала зимнюю одежду, которая визуально старит

Мария Задорожная
Автор
Девушка выбирает одежду
Фото Kostikova, iStock

Британский персональный стилист Лена Аспетт рассказала, какая зимняя одежда добавляет возраста. Соответствующее видео она опубликовала на странице в личном блоге.

Прежде всего эксперт советует отказаться от пальто в ретро-стиле — с округлым воротником, меховыми деталями и приталенным кроем, которые, по ее мнению, старят.

Также Аспетт не советует носить приталенные кардиганы с круглыми вырезами и бесформенные свитеры из очень тонкой ткани. Еще в перечне нежелательных вещей оказались облегающие вязаные платья длины миди и брюки, слегка обнажающие щиколотки.

«Для меня это — пустая трата денег», — заключила стилист.

Стильный образ для свидания после работы.Стилист назвала топ-5 трендовых образов для свидания после работы

ВКонтакте Дзен Max
Мода
Новости холдинга
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Пушков заявил о желании ЕС сорвать план США по урегулированию на Украине
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Индийский магнат Миттал покинул Британию из-за налоговой реформы