Стилист объяснил смысл скандального выхода Ирины Шейк в платье с головой льва

Топ-стилист Анвар Очилов прокомментировал KP.RU скандальный показ мод в Париже.

На платьях и костюмах вполне «расположились» головы животных — очень похожие на чучела от таксидермистов. На подиуме появились Ирина Шейк — в образе львицы, Наоми Кэмпбелл — волчица и Шалом Харлоу — снежный леопард. Каждое животное олицетворяет три самые сильные страсти — сладострастие, гордыню и корыстолюбие.

«Акцент был сделан дизайнером на то, чтобы не убивать животных, не использовать их меха в качестве одежды, верхней одежды. Это демонстрация того, что есть выход — можно решить любую задачу, создать искусственный аналог любой меховой одежды. Даже вот такой натуралистичный. Помимо творческих модных идей задачи было две. Первая: красиво подчеркнуть — необязательно убивать животных, чтобы носить их на себе, сейчас с помощью современных технологий можно решить любую задачу. Вторая: громко заявить о том, что животные тоже хотят жить. И с этими задачами бренд справился — привлек внимание к проблеме, после такой заявки и обсуждения у больших брендов не должно появиться желание делать одежду из натурального меха животных, а у людей ее носить», — сказал стилист KP.RU.