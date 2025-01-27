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Стилист объяснила, из каких вещей состоит комплексный гардероб
Жизнь и общество

Сегодня, 15:45

1 мин.

Стилист объяснила, из каких вещей состоит комплексный гардероб

Мария Задорожная
Автор
Вещи разных цветов
Фото Liudmila Chernetska, iStock
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Стилист Татьяна Ткалина в беседе с «СЭ» заявила, что комплексный гардероб состоит из вещей, которые легко сочетаются друг с другом. По ее словам, человеку не стоит задумываться, что надеть, ведь любые джинсы из гардероба можно совместить с кедами, сапогами или туфлями.

Эксперт отметила, что комплексный гардероб похож на базовую капсулу. Он также удобен, комфортен и состоит преимущественно из нейтральных вещей.

«Такой формат говорит об универсальности, комфорте, качестве, и функциональности одежды. Здесь заложен тот же самый принцип капсулы: небольшое количество вещей, которые комбинируются между собой. Но есть отличие. Комплексный гардероб не будет закрывать только одну сферу вашей жизни. В такой одежде вы сможете как встретиться с друзьями в кафе, так и устроить домашние посиделки», — объяснила стилист.

Однако Ткалина заметила, что чаще всего стилисты составляют капсульный гардероб, а комплексный многими специалистами воспринимается как просто базовая капсула. Но оба гардероба могут быть адаптированы под индивидуальные потребности человека.

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