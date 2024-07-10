Стилист объяснила, как составить образ в стиле теннискор

Стилист Анна Комкина поделилась с «СЭ» главными правилами составления гардероба в стиле теннискор. Так поклонницам нового тренда достаточно приобрести правильные стилеобразующие элементы.

Первый из них — это юбка и платье. По словам эксперта, юбка может быть А-силуэта, прямая или плиссированная, но обязательно мини. А платье — с коротким рукавом или без рукава, с воротником поло или V-образным вырезом, но обязательно приталенное.

Второй элемент — футболка поло или как альтернатива футболка с О-образным вырезом и топ на широких бретелях.

«Их можно эффектно дополнить объемным свитшотом или свитером с V-образным вырезом», — добавила специалист.

Также образ в стиле теннискор не обойдется без ретрокроссовок. При выборе обуви Комкина рекомендует делать ставку на комфорт и выбирать высокие белые кеды или кроссовки на плоской подошве.

Что касается аксессуаров, здесь стилист советует дополнять образы высокими белыми носками, спортивными повязками для волос либо козырьками, теннисными браслетами. Так образ будет более элегантным.

«Не бойтесь играть с цветом. Делайте яркие акценты, сочетайте оттенки. Актуальный теннискор — это не только белый», — подытожила специалист.