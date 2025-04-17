Стилист объяснила, как создать стильный образ с кроссовками

Стилист-имиджмейкер Юлия Александрова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как составлять стильные образы с различными видами кроссовок.

«Во-первых, стоит удостовериться, что ваши любимые кроссовки и кеды актуальны и могут стать завершением стильного образа. А во-вторых, решить, как их сочетать с одеждой и аксессуарами вашего гардероба», — сказала эксперт.

Например, ретро-кроссовки на тонкой подошве по-прежнему являются самой желанной парой обуви. Они легко комбинируются с самыми разнообразными «низами»: от джинсов и широких спортивных брюк с лампасами до юбок. Ретро-кроссовки универсальны вне зависимости от цвета.

«Вы можете остановить свой выбор на классическом белом или черном цвете, а можете поэкспериментировать и добавить в свой гардероб пару горчичного, красного, синего или модного шоколадного цветов. Обратите внимание на фирменную деталь этой модели — резиновую подошву карамельного цвета», — добавила стилист.

Элегантные замшевые кроссовки — еще одна трендовая пара обуви. Эта модель с винтажным флером будет хорошо смотреться с юбкой с заниженной талией, полосатым поло, а для акцента на ноги можно добавить однотонные или принтованные носки.

«Функциональный и стильный тренд 2025 года — это кроссовки металлического цвета. Они идеально сочетаются с одеждой любого цвета, универсальны и удобны. Попробуйте этой весной собрать образ из белой летящей юбки, коричневого кожаного жакета, цветного свитера и обязательно добавьте элегантные кроссовки цвета металлик в качестве фишки», — посоветовала Юлия.

Не стоит отказываться и от высоких кед. Эту обувь можно носить как с брюками длиной 7/8, так и с платьями и юбками. Свежим сочетанием может стать юбка-баллон, объемный, укороченный свитшот и пара высоких кед. Завершить образ в стиле спорт-шик можно яркой кепкой или очками в спортивном стиле.

«Добавить красок в свой гардероб можно с помощью стильной пары кроссовок яркого оттенка. Эта тенденция отсылает нас к прошлому и не удивительно, что на рынке представлено много кроссовок ярких цветов ретро-силуэтов. Если сочетать такую пару кроссовок с вашим привычным брючным костюмом, то он заиграет по-новому и обретет легкость, при этом сохранив деловое настроение», — подчеркнула имиджмейкер.

Кроссовки-балетки Александрова назвала один из самых неоднозначных трендов в мире обуви. В этой категории можно найти как минималистичные, облегченные модели, так и объемные текстурные вариации.

«Кроссовки-балетки часто декорированы ремешками и напоминают привычные балетки, при этом они снабжены удобной стелькой и комфортны в носке. Самые стильные образы получаются из контрастных сочетаний: полупрозрачная женственная юбка с кружевом, брутальная куртка-косуха и кроссовки-балетки — идеальная формула образа для смелой, неординарной леди», — подытожила стилист.