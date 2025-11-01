Стилист объяснила, как выбрать стильный пуховик на зиму

Зимой совсем не обязательно прятать себя под бесформенными слоями. Наоборот, это время, когда можно выглядеть эффектно и при этом оставаться в тепле. Главный помощник в этом, конечно, правильный пуховик. Имидж-стилист Екатерина Краснова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как найти модель, которая согреет, подчеркнет достоинства и скроет нюансы фигуры.

По ее словам, современные пуховики давно ушли от стереотипа «чем толще, тем теплее». Сегодня ключевую роль играет наполнитель. Обращаем внимание на два показателя:

Fill Power (FP) — «объем наполнения».

400-500 FP — для городских зим и умеренных морозов. 600-700 FP — для суровых зим или активного отдыха. 800+ FP — премиум-класс. Максимально тепло и очень легкий пуховик.

Fill Weight (вес наполнителя). Чем выше, тем теплее пуховик. Для города достаточно 150-200 г, для северных регионов 250 г и больше.

«Качественный пух равномерно распределяется и сохраняет тепло. Натуральный пух легкий и теплый, но требует ухода, а синтетический утеплитель (Thinsulate, Sorona, Isosoft) практичен для влажной зимы и активного ритма», — сказала эксперт.

Кроме того, пуховик не должен превращать вас в «мешок». Он должен подчеркнуть достоинства фигуры и создать красивую линию силуэта. Если у вас выраженная талия, то выбирайте приталенные модели или с поясом. Они делают образ женственным и собранным. Если хочется больше комфорта, то подойдут прямые пуховики, но с четкими плечами или аккуратным воротником, чтобы сохранить структуру. Для фигуры с более широкими плечами хорошо работают модели А-силуэта, которые мягко уравновешивают пропорции.

В сезоне зима 2025/2026 в тренде женственные и функциональные пуховики, сочетающие стиль и тепло:

Приталенные пуховики с поясом, подчеркивающие талию.

Оверсайз модели и коконы, создающие уютный и модный образ.

Длинные пуховики, обеспечивающие дополнительное тепло.

Двусторонние пуховики. Функциональный вариант.

Пуховики с меховыми отделками.

Короткие бомберы и куртки.

Специалист подчеркнула, что стиль пуховика формируют нюансы. Она советует обратить внимание на фурнитуру, воротник, капюшон, текстуру ткани. Матовая ткань всегда выглядит благороднее, чем блестящая. Она «съедает» объем. Один выразительный элемент (ремень, необычная строчка, интересный воротник) придаст индивидуальности. Широкий или с меховой отделкой воротник добавит образу женственности и статуса. Капюшон лучше выбирать объемный и регулируемый. Скрытая планка, качественная фурнитура и продуманные карманы делают пуховик удобней и практичней.

«Зима — самое время для игры с оттенками. Классика: черный, шоколадный, темно-синий, зеленый. Практично и стильно. Также в тренде пастельные тона, например, пудрово-розовый, лавандовый. Они делают образ зимним и легким. Не забываем про яркий акцент: винный, васильково-синий», — подытожила стилист.