Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стилист объяснила, почему важно найти свой стиль в одежде
Жизнь и общество

Сегодня, 17:15

1 мин.

Стилист объяснила, почему важно найти свой стиль в одежде

Мария Задорожная
Автор
Стильная девушка на прогулке
Фото EXTREME-PHOTOGRAPHER, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Стилист и визажист Юлия Никифорова в беседе с «СЭ» рассказала, почему важно иметь собственный стиль и как чувство вкуса влияет на человека.

По ее словам, стиль — это проявление индивидуальности. Если человек систематически надевает то, что не соответствует его внутреннему чувству прекрасного, он может создать у окружающих ложное представление о своих вкусах, характере и увлечениях. Кроме того, отсутствие собственного стиля способно негативно повлиять на самочувствие и настроение.

«Это самоощущение в пространстве, проявление личности и настроения через облик. В понятие «стиль» входит не только сама одежда, но и аксессуары (украшения, сумки), сочетание цветов в гардеробе и еще много тонкостей», — отметила специалист.

Также Никифорова добавила, что плохого в следовании популярным трендам нет, главное — сохранить индивидуальность.

Как планировать покупки и&nbsp;тратить деньги осознанно: лайфхаки и&nbsp;советы. Секреты шопинга: как планировать покупки и избегать импульсивных расходов
Мода
Новости холдинга
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ