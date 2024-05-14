Стилист перечислил самые трендовые оттенки в одежде на лето

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Стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором перечислил самые модные цвета в одежде на лето 2024 года.

По словам эксперта, самыми трендовыми станут оттенки сливочного масла, яркий розовый и другие розовые вариации, а также пастельные голубые. Также стилист внес в этот список красный, ультрамарин и шартрез.

«При этом ожидаемо в топе рейтинга все еще находятся классические черный и белый», — добавил Надирян.

Свои слова стилист сопроводил снимками моделей, которые примерили наряды в упомянутых оттенках.