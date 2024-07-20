Стилист перечислила главные модные тренды этого лета

Старший редактор Lamoda Ирина Шумилина в беседе с «Лентой.ру» перечислила главные модные тренды лета 2024 года. В первую очередь она посоветовала включить в гардероб длинную белую юбку как классического кроя, так и более авангардные варианты. По ее словам, такая юбка будет уместна и для праздничных, и для вечерних летних выходов. Также эксперт порекомендовала присмотреться к платьям-бюстье.

«Этот фасон идеально подходит для тех, кто хочет подчеркнуть фигуру», — пояснила она.

Кроме того, в тренде находятся выразительные аксессуары и обувь. Как отметила фэшн-эксперт, такие детали способны кардинально улучшить образ и стать его центральными элементами.

Также трендовым стал колорблокинг — техника комбинирования больших блоков контрастных или гармонирующих цветов в одном образе. Популярность обрели розовый шелк и золотой металлик, добавила модный редактор.



В заключение Шумилина напомнила о платье-комбинации, которое сохраняет актуальность от сезона к сезону.



«Платья-комбинации — символ непринужденности и инвестиция в универсальный элегантный гардероб», — подытожила она.